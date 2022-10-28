"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 29 октября, в столичном регионе прогнозируются переменная облачность, дождь и 11 градусов тепла. В воскресенье, 30 октября, будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура днем – 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.