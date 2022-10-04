"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 5 октября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 5 октября, в столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.