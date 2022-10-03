"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 4 октября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 4 октября, в столичном регионе прогнозируются облачная погода и дождь. Температура днем составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.