"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 29 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 29 сентября, в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.