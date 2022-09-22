"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 23 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 23 сентября, в столичном регионе прогнозируется дождь. Температура днем составит 14 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.