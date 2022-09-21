"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 21 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 21 сентября, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и дождь. Температура днем установилась на отметке 15 градусов тепла, а вечером будет 12 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.