"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 21 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 21 сентября, в столичном регионе прогнозируется дождь. Температура днем составит 15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.