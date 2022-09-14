"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 15 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 15 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода и осадки. Температура днем составит 16 градусов, а вечером – 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.