"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 14 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 14 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 18 градусов, а вечером – 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.