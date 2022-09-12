"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 12 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 12 сентября, в столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 14 градусов тепла, а вечером – 9 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.