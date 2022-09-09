"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

10 сентября в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и 15 градусов тепла. А 11 сентября температура днем составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.