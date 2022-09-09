"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 9 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 9 сентября, в столице ожидается облачная погода. Температура днем установится на отметке 13 градусов, а вечером – 10 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.