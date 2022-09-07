"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 8 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 8 сентября, в столичном регионе ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.