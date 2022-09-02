"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

3 сентября в столичном регионе ожидаются переменная облачность и 16 градусов тепла. А 4 сентября температура днем составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.