"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 1 сентября, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 14 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.