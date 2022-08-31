"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 31 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 31 августа, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 20 градусов, а вечером – 12 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

