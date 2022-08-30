"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 31 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 31 августа, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и сильный ветер. Температура днем составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.