"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 30 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.