"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 29 августа, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура днем установится на отметке 28 градусов, а вечером – 20 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.