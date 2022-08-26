"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в выходные

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

27 августа в столичном регионе ожидаются переменная облачность и 32 градуса. А 28 августа, в воскресенье, температура днем составит 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.