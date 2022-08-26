"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 26 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 26 августа, в столице ожидается переменная облачность. Температура днем установится на отметке 33 градуса, а вечером – 26 градусов.

Европа тем временем переживает самую сильную засуху за последние 500 лет. Изнуряющая жара высушила реки, разожгла лесные пожары и уничтожила урожай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.