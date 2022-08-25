"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 26 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем составит 29 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.