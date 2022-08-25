"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 25 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 25 августа, в столице ожидается ясная погода. Температура днем установится на отметке 33 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

