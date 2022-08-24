"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 24 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 24 августа, в столице ожидается переменная облачность. Температура днем установится на отметке 32 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.