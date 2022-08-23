"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 23 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 23 августа, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем установится на отметке 31 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.