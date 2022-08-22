"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 23 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 23 августа, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 32 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.