"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 19 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



