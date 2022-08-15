"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 16 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 16 августа, в столичном регионе ожидается малооблачная погода. Температура днем установится на отметке 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.