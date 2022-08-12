"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде на выходных

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 13 августа, в столице ожидается ясная погода. Температура днем установится на отметке 29 градусов. А 14 августа будет облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут тоже 29 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.