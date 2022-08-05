"Атмосфера": ветер до 8 метров в секунду ожидается в Москве 5 августа

В Москве ожидается ветер 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит 32 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до 24 градусов.

В городе также ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет на уровне 752 миллиметра ртутного столба. Влажность в столице находится на уровне 62%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.