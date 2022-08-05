"Атмосфера": до 32 градусов ожидается в Москве 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается до 32 градусов, что на 9–10 градусов выше, чем положено по климатической норме.

При этом в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.