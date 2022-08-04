"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается 31 градус днем и 18 градусов ночью. При этом в столице будет облачно, но с прояснениями.

Вечером в четверг, 4 августа, столбики термометров опустятся до 24 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

