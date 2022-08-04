"Атмосфера": ветер до 8 метров в секунду ожидается в Москве 4 августа

В четверг, 4 августа, в Москве ожидается ветер 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит 30 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до 24 градусов.

В городе также ожидается переменная облачность. Атмосферное давление будет на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

