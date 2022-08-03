"Атмосфера": до 28 градусов ожидается в Москве 3 августа

В среду, 3 августа, в Москве ожидается до 28 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до 24 градусов.

При этом в столице ожидается переменная облачность, а ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

