"Атмосфера": пик жары в Москве придется на 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Москве ожидается пик жары. Тогда воздух прогреется до 31 градуса. В выходные же в столице столбики термометров будут держатся на уровне 27 градусов. В город также придут осадки.

В среду, 3 августа, температура днем поднимется до 28 градусов. Ночью же ожидается 16 градусов. В столице будет переменная облачность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

