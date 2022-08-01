"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в столице 1 августа

В Московском регионе в понедельник, 1 августа, ожидается до 26 градусов и переменная облачность.

Порывы ветра будут достигать 2–7 метров секунду. Атмосферное давление ожидается нормальное – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.