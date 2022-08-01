"Атмосфера": до 26 градусов тепла ожидается в столице 1 августа

Температура воздуха в столице прогреется в понедельник, 1 августа, до 26 градусов днем и до 22 градусов – вечером.

Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается нормальное – 749 миллиметров ртутного столба. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.