"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в Москве 27 июля

В среду, 27 июля, в столичном регионе ожидается до 31 градуса, прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь с грозой.

Атмосферное давление будет нормальное – 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.