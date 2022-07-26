"Атмосфера": дождь и гроза ожидаются в Москве 26 июля

Во вторник, 26 июля, в столичном регионе будет переменная облачность, дождь и гроза. Однако москвичей также ждет и 30-градусная жара.

Ветер в городе в этот день ожидается с порывами до 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.