"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 20 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 20 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь. Температура днем установится на отметке 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.