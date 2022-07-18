"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 18 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 18 июля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и гроза. Температура установится на отметке 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.