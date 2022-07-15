"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 16 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 16 июля, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.