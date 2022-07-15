"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 15 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура установится на отметке 24 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.