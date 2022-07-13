"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 14 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 14 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь. Температура днем установится на отметке 23 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.