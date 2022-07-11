"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в течение недели

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире. В понедельник, 11 июля, во второй половине дня в столичном регионе температура понизится до 25 градусов. Не исключены интенсивные дожди, град и грозы.

В течение недели, с 11 по 17 июля, температура в столице понизится – тридцатиградусной жары не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.