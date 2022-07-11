"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 11 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник,1 июля, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура установится на отметке 32 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

