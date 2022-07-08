"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 8 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 8 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура установится на отметке 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.