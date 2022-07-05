"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 5 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 5 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура установится на отметке 30 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.