"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 2 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Павел Рыбальченко рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 2 июля, в столичном регионе ожидается малооблачная погода и 30 градусов тепла.