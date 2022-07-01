"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 1 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Павел Рыбальченко рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу 1 июля, в столичном регионе наблюдается ясная погода. Температура установится на отметке 23 градуса тепла.